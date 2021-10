Caso Augusti, la Lazio Pallanuoto: “Rispettate la privacy dell’atleta”

Incredibile quanto successo in via del Foro Italico. Come riportato dall'Ansa, Sven Augusti, giocatore della Lazio Pallanuoto, è sceso in strada completamente nudo e ha causato un incidente stradale. In merito all'episodio è arrivato il comunicato della società biancoceleste di pallanuoto. Questa la nota: "In merito ad alcuni articoli usciti in queste ore si precisa che: il nostro tesserato Sven Augusti è attualmente ricoverato in una struttura sanitaria per accertamenti. Dai primi riscontri, il ragazzo sarebbe risultato negativo ad alcool e narcotest. Si precisa inoltre che fin dal suo arrivo in Italia, in estate, Sven ha sempre avuto un atteggiamento da atleta esemplare, distinguendosi per comportamento e dedizione al lavoro. Mai sopra le righe, sempre disponibile al dialogo e dimostrando voglia di imparare e migliorarsi. In attesa di ulteriori riscontri, la Lazio Nuoto invita al rispetto della Privacy dell'atleta, diffidando chiunque dal riportare notizie non accertate e potenzialmente diffamatorie".