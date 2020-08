Caso Jacob Blake, protesta in NBA: le squadre boicottano le partite

Sono stati i Milwaukee Bucks i primi a prendere una posizione dura, che poi si è diffusa con un effetto domino sulla nottata di playoff NBA: non si gioca, le squadre si rifiutano di scendere in campo in segno di protesta verso l'ennesimo episodio di police brutality nei confronti di un afroamericano, Jacob Blake. La cittadina in cui Blake è stato ferito - e a quanto pare paralizzato - con sette colpi di arma da fuoco alla schiena da un agente di polizia è Kenosha, in Wisconsin, a soli 50 chilometri da Milwaukee; per questo i Bucks hanno deciso di boicottare la partita contro gli Orlando Magic, ma anche perché la franchigia in cui gioca Antetokounmpo è sempre stata particolarmente sensibile alle questioni sociali. Al fianco dei Bucks si sono schierate anche le altre squadre e soprattutto personalità del mondo NBA come Lebron James e Donovan Mitchell, portando la Lega a decidere per il rinvio delle altre partite della notte, Houston Rockets - Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers, tutte a gara 5 dei playoff.