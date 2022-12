Caso Juve, il ritorno di Del Piero fondamentale per il rapporto con la Uefa: il motivo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

All'interno della nuova dirigenza della Juventus, ribadisce oggi la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci spazio per una figura che abbia rilievo anche internazionale. Un profilo di carisma che possa aiutare il collegamento fra squadra e dirigenza, ma anche che abbia modo di lavorare con la UEFA per ricostruire quei rapporti oramai deteriorati, non solo dal caso Superlega.

Il nome più caldo in questo senso per il quotidiano resta quello di Alessandro Del Piero: l'ex capitano è ovviamente un idolo dei tifosi e sarebbe accolto con grande favore, ma il suo nome è ben visto anche dalla UEFA e proprio la sua presenza all'interno del club potrebbe facilitare il dialogo e rasserenare gli animi anche in ottica istituzioni europee del calcio.