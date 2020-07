Caso: "Lazio - Milan? Per i biancocelesti partita chiave"

Lazio pronta alla prossima sfida, domani sera sarà il Milan a scendere sul prato dell'Olimpico. Ai microfoni di TMW ha parlato della sfida Mimmo Caso: "E' la partita chiave per i biancocelesti. Ogni partita rimane però un rebus, visto quanto è successo con questo Covid. Ci possono essere sorprese incredibili. Si gioca con il caldo, nessuno è abituato, c'è lo stress del giocare ogni tre giorni. L'unica che è ripartita alla grande è l'Atalanta. Sarà una partita con grande equilibrio, alla Lazio mancheranno due attaccanti e vedremo chi userà come punto di riferimento. Io farei giocare anche qualche ragazzo, invece che spostare Luis Alberto o Milinkovic. Non sono per snaturare un giocatore".