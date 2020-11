Caso tamponi Lazio, Calcagno: "Protocolli da rispettare, altrimenti..."

Umberto Calcagno, candidato per la presidenza dell'Aic, intervistato da Radio Rai, ha detto la sua anche sul caso tamponi relativo alla Lazio: "La procura federale e quella della Repubblica di Avellino stanno indagando. I protocolli vanno rispettati e stiamo parlando di salute. Mi auguro che le cose siano state fatte per bene, altrimenti potrebbero essere presi dei provvedimenti gravi. Spero che tutto venga risolto in fretta ".

Lazio, Lazzari: "Contento di essere tornato, uniti fino alla fine"

Lazio, rebus nazionali: le federazioni spingono, ma in Italia...

TORNA ALLA HOME PAGE