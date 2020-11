Lazio, Lazzari: "Contento di essere tornato, uniti fino alla fine"

Sorride la Lazio per il pareggio in extremis con la Juventus, sempre grazie al guizzo finale di Caicedo, e sorride anche Lazzari. L'esterno è tornato in campo dopo essere stato presumibilmente positivo, giocando uno spezzone con i bianconeri nel pomeriggio di domenica. Su Instagram, Lazzari non ha contenuto tutta la sua gioia per il ritorno in campo: "Contento di essere tornato, uniti fino alla fine ".

Caso tamponi Lazio, il Bologna smentisce il presunto ricorso: i dettagli

Lazio, Biasin esalta Caicedo: "Gli piace molto il gran finale"

TORNA ALLA HOME PAGE