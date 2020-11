Caso tamponi Lazio, il Bologna smentisce il presunto ricorso: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Una buona notizia per la Lazio o almeno così sembra. Mentre prosegue l'inchiesta della Procura sui tamponi processati ad Avellino, il club non riceverà un ricorso per la sfida con il Bologna. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, sabato era trapelata l'ipotesi per cui i rossoblù avrebbero potuto chiedere lo 0-3 a tavolino per la partita dello scorso 24 ottobre, nella quale la Lazio aveva schierato i giocatori poi fermati per la presunta positività al Covid-19 (Lucas Leiva e Ciro Immobile, ndr). La società emiliana, però, ha fatto sapere di non voler effettuare nessuna azione e di accettare il verdetto del campo. Nessun ricorso o battaglia legale, il risultato di Lazio-Bologna resterà il 2-1 con cui le aquile hanno fatto loro il match. Una scelta diversa rispetto a quanto fatto dal Torino per il match giocato otto giorni dopo.

Lazio, rebus nazionali: le federazioni spingono, ma in Italia...

Lazio, la Procura indaga sul caso tamponi: lo scenario

TORNA ALLA HOME