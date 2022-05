Caso Zaniolo, altro rilancio: post del giocatore e della madre - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il caso Zaniolo continua a tenere banco. Dopo la replica di ieri di Chiara Nasti su Instagram, oggi l'attaccante della Roma ha abbandonato il ritiro dell'Italia, ufficialmente per una botta alla caviglia, anche se in mattinata c'era stata una forte tirata d'orecchie del ct Roberto Mancini per il comportamento tenuto il giorno dopo la vittoria della Conference League. Sempre su Instagram però Zaniolo e la madre Francesca Costa hanno buttato altra benzina sul fuoco, ripubblicando tra le storie un post di una pagina romanista che invita a non ricevere morali dai tifosi della Lazio. Sembra abbastanza evidente che le parole del commissario tecnico non abbiano avuto nessun effetto.