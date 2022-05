Chiara Nasti, la replica al coro di Zaniolo a Zaccagni: “Con quel gamberetto?”

Fonte: TuttoGossipNews.it

Dopo il fastidioso coro intonato dai tifosi della Roma, ma "lanciato" da Nicolò Zaniolo, è arrivata la replica di Chiara Nasti. L'influencer ha risposto per le rime dopo giorno di insulti nei suoi confronti in quelli del compagno Mattia Zaccagni. I fatti risalgono a dopo la vittoria della Roma in Conference League contro il Feyenoord. In un video, in particolare, si vede il centrocampista giallorosso ballare sulle note di un poco davvero poco felice: "Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo". Il filmato è diventato immediatamente virale, con i tifosi che sui social si sono divisi tra chi ha etichettato il tutto come semplice goliardia, e chi invece si è scagliato contro il giocatore della Roma. Ma mentre il "rivale" della Lazio ha preferito rimanere in silenzio, Chiara Nasti, che ha da poco annunciato al mondo di essere in attesa di un bimbo, ha voluto replicare. "Mmmm che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno. E che siete tutti sfigati e fate anche schifo”, ha risposto a un utente Instagram che le chiedeva cosa pensasse del coro. CLICCA QUI PER LA STORIA COMPLETA.

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.