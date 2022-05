Italia, tirata d'orecchi di Mancini a Zaniolo per il coro su Zaccagni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Roma è campione d'Europa, o almeno così sembrano credere i suoi tifosi e i suoi giocatori dopo la vittoria della Conference League. Poco male se non fosse per le tante cadute di stile dei tesserati giallorossi durante i festeggiamenti, come la triste parentesi di Nicolò Zaniolo e i suoi cori contro la Lazio e il sorriso su quelli sulla sua ex Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, all'arrivo a Coverciano il ct Roberto Mancini ha pesantemente rimproverato il romanista, sottolineando come non saranno tollerati in Nazionale comportamenti del genere in particolar modo nei confronti di un compagno della selezione azzurra. Ultimo avvertimento per il numero 22 giallorosso che alla prossima uscita a vuoto rischia di perdere la Nazionale.