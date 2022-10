Cassano basito: "Manganiello deve stare a casa". Poi sulla Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso il proprio profilo Instagram, Antonio Cassano ha analizzato la sfida di ieri tra Lazio e Salernitana. L’ex calciatore si è soffermato su diversi punti: dalla prestazione dei biancocelesti, all’assurda ammonizione ai danni di Sergej Milinkovic Savic. Queste le sue parole: “Non riesco a capire ancora adesso come ha fatto a perdere una partita. Ha avuto ottanta occasioni da gol, sull’ 1 a 0 poteva fare il secondo gol facile, Vecino ha sbagliato due gol clamorosi, hanno avuto tantissime occasioni da gol e si sono ritrovati a perdere la partita immeritatamente. Poi va dato anche merito alla Salernitana, è stata li, compatta, a soffrire. Però poi le partite in un attimo cambiano, dall’ 1 a 1 hanno perso un attimo di equilibrio e si è messa in una certa maniera. Però non ho capito ancora come ha fatto a perdere. Poi Milinkovic è stato ammonito, Manganiello cinque giornate deve stare a casa perché non si capisce come si possano ammonire dei giocatori così. Boh"

