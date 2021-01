Cavani, la FA chiarisce la motivazione della squalifica: "Termine fraintendibile"

Dopo tanto discutere, il Matador Cavani non è riuscito a sfuggire alle grinfie del leone della FA: squalifica di tre giornate più £100.000 per aver commentato con "Gracias negrito" i complimenti di un suo amico su Instagram. Nei giorni scorsi sono scesi in campo, a difesa dell'attaccante in forza al Machester United, il CONMEBOL (Confederazione Sudamericana) e l'associazione calciatori uruguaiani. Niente da fare per loro, la Federcalcio inglese non ha cambiato idea e oggi ha pubblicato le motivazioni della sentenza: "Un osservatore senza alcuna conoscenza della cultura sudamericana riguardo l’uso della parola “negrito”, e senza essere a conoscenza del rapporto tra il giocatore e il suo amico, considererebbe inevitabilmente le parole usate dal calciatore come in violazione della regola E3 (2). In poche parole, la FA sostiene che un seguace della Premier League inglese avrebbe potuto comprensibilmente concludere che le parole utilizzate fossero offensive e discriminanti".