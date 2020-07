Ceferin: "Sapevo che le Coppe sarebbero state portate a termine. Stadi aperti? Sono ottimista"

Il numero uno della UEFA Alexsander Ceferin ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle coppe che si disputeranno al termine dei campionati nazionali ad agosto: “Ho creduto fin dal primo momento che le Coppe sarebbero state portate a termine. Bisogna essere sempre ottimisti. Bisogna avere un piano pronto in caso di eventi straordinari come questa crisi. Al momento abbiamo programmato di giocare tutte le restanti partite senza pubblico fino a nuovo avviso. Non vogliamo correre alcun rischio. Stadi chiusi? Sono sicuro che sarà una bella sensazione. Penso come tutti che sarebbe ancora più bello assistere a una partita con i tifosi sugli spalti. Ma sono una persona ottimista, e la mia grande speranza mi dice che gli spettatori potranno tornare a riempire gli stadi il prima possibile”.

