Celtic - Lazio, la diretta: dove vedere la partita in tv e streaming

L'atmosfera del Celtic Park, purtroppo, avvolgerà solo pochi fortunati - e fedelissimi - tifosi biancocelesti. Ma l'importanza di Celtic - Lazio incollerà allo schermo il restante popolo laziale che, tramite tv o streaming, disporrà di diverse opzioni per seguire la diretta della partita. A partire da Sky, che trasmetterà il match (giovedì 29 ottobre, ore 21) su Sky Sport 1, canale 201. Sempre in televisione, per chi non dispone dell'abbonamento alla Pay Tv, la partita sarà disponibile in chiaro anche su TV8 per la prima volta in quest'edizione dell'Europa League. In streaming per pc, tablet e smartphone, l'incontro in terra scozzese sarà visibile tramite l'app di Sky Go o sul sito di TV8, anch'esso in chiaro (clicca qui per accedere allo streaming live).

Pubblicato il 21/10 alle 13