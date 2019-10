Celtic - Lazio, Tare: "Va bene rimontare, ma una sera vorrei stare tranquillo"

Celtic - Lazio si avvicina, i biancocelesti sono attesi da una partita fondamentale per continuare il proprio cammino europeo. Ottimista e sorridente, il ds Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita: "Penso che giocare in uno stadio del genere può darti solo stimoli positivi. È una partita facile da un certo punto di vista, perché si gioca sempre con la massima concentrazione in un'atmosfera pazzesca come questa. Questa sera la squadra otterrà una grande vittoria. Sarà importante partire con l'approccio giusto, servono giocate semplici, attaccare la profondità. In casa loro si trasformano, i ragazzi lo sanno. Veniamo da un momento positivo, abbiamo vinto in rimonta contro il Rennes e abbiamo reagito bene contro Bologna e Atalanta. A volte preferirei giocare male e vincere, perché così arriva anche maggiore fiducia e la squadra gioca con meno pressioni. Preferirei anche vivere serate tranquille (ride ndr). Abbiamo una squadra forte, a volte mancano delle piccole cose. Ci si può rimediare, ma per andare avanti sempre continuità".