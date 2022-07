Cena Teramo Laziale | L'evento a tinte biancocelesti in Abruzzo: presenti Riccardo Cucchi e Toni Malco - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è passione, nonostante la distanza. Questo è il messaggio principale del gruppo Teramo Laziale, unico punto di riferimento biancoceleste in Abruzzo. Come ogni anno è stata organizzata una cena per riunire tutti i tifosi laziali del territorio e passare una serata in compagnia. All'evento hanno partecipato due icone del mondo Lazio come il giornalista Riccardo Cucchi e il cantante Toni Malco, poi premiati con una targa. Il club è presente all'Olimpico e in trasferta a sostegno della squadra, ma organizza anche eventi benefici per i tifosi e non solo: una vera e propria dimostrazione d'amore verso la Lazio e il popolo laziale. Per chi volesse c'è la possibiltà di unirsi a loro contattandoli attraverso la Pagina Facebook "La Teramo Laziale". L'amore per la Lazio non ha confini, loro ne sono la dimostrazione.