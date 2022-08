Champions, i verdetti dei preliminari: chi scende in Europa League

Preliminari conclusi, è tempo di verdetti. Si sono chiusi gli spareggi di Champions League per accedere alla fase a gironi della competizione più importanti d'Europa. Vince, convince e passa il turno il Benfica che spazza via 3-0 la Dinamo Kiev. A segno Otamendi, Rafa Silva e Neres. Ok anche Viktoria Plzen e il Maccabi Haifa. A scendere in Europa League, oltre agli ucraini sopra citati, ci sono anche Qarabag e Stella Rossa.

I RISULTATI

Benfica - Dinamo Kiev 3-0 (tot. 5-0)

Viktoria Plzen - Qarabag 2-1 (tot. 2-1)

Stella Rossa - Maccabi Haifa 2-2 (tot. 4-5)

IN CHAMPIONS: Benfica, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa

IN EUROPA LEAGUE: Dinamo Kiev, Qarabag, Stella Rossa