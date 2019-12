Champions League, beffa Inter: nerazzurri sconfitti e retrocessi in Europa League

Finisce qui, nel modo forse peggiore possibile, l'avventura dell'Inter in Champions League. I nerazzurri ci hanno sperato fino all'ultimo. Fino al pareggio raggiunto allo scadere del primo tempo contro il Barcellona, per quello che sarebbe stato un punto qualificazione se anche il Borussia Dortmund avesse pareggiato contro lo Slavia Praga (anche i gialloneri erano bloccati sull'1-1 all'intervallo, ndr). Poi i pianeti si sono allineati in modo diverso: vittoria dei tedeschi, sconfitta della squadra di Conte. A nulla è valso l'arrembaggio finale, il giovanissimo Fati (classe 2002) firma l'1-2 e la retrocessione in Europa League dell'Inter. Passano Barcellona e Dortmund.

LE ALTRE SFIDE - Bellissima e tiratissima fino agli ultimi istanti la situazione relativa al Gruppo H. Che, clamorosamente, vede uscire di scena l'Ajax semifinalista (e quasi finalista) della passata edizione della Champions. Perdendo 0-1 in casa contro il Valencia, infatti, gli olandesi - primi nel raggruppamento dopo 5 giornate -, si fanno scavalcare in classifica sia dai pipistrelli che dal Chelsea di Lampard, vittorioso per 2-1 contro il Lille. La società di Amsterdam viene dunque retrocessa in Europa League, così come capita al Benfica nel Gruppo G. Altro girone incredibile, equilibrato fino agli ultimi istanti. Alla fine la spuntano Lione e Red Bull Lipsia, che pareggiano tra loro (2-2 in rimonta dei francesi, sotto 0-2 dopo i primi 45' minuti) e accedono agli ottavi di finale. Con il 3-0 sullo Zenit, invece, il Benfica agguanta proprio i russi in classifica ma li supera e accede all'Europa League in virtù degli scontri diretti a favore (3-1 per lo Zenit la gara d'andata, ndr). Di seguito, ecco la classifica di tutti i gironi terminati questa sera:

GIRONE E (Red Bull Salisburgo - Liverpool 0-2; Napoli - Genk 4-0)

LIVERPOOL 13

NAPOLI 12

RED BULL SALISBURGO 7

GENK 1

GIRONE F (Borussia Dortmund - Slavia Praga 2-1; Inter - Barcellona 1-2)

BARCELLONA 14

BORUSSIA DORTMUND 10

INTER 7

SLAVIA PRAGA 2

GIRONE G (Benfica - Zenit 3-0; Lione - Red Bull Lipsia 2-2)

RED BULL LIPSIA 11

LIONE 8

BENFICA 7

ZENIT SAN PIETROBURGO 7

GIRONE H (Ajax - Valencia 0-1; Chelsea - Lille 2-1)

VALENCIA 11

CHELSEA 11

AJAX 10

LILLE 1

