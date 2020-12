Champions League, il Bayern Monaco è una macchina da gol: il dato

Si è concretizzata quella che probabilmente, prima del sorteggio di Champions League, era la peggiore delle ipotesi per la Lazio. Il Bayern Monaco, oltre ad essere la squadra campione in carica, è ormai da anni una delle migliori corazzate del calcio europeo. A conferma di ciò il dato relativo alle reti segnate in Champions: negli ultimi 17 incontri i tedeschi sono andati in gol ben 61 volte. Numeri importanti su cui Inzaghi, viste le difficoltà difensive dei biacnocelesti quest'anno, dovrà porre particolare attenzione.