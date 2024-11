Champions League, il programma di oggi: due le italiane in campo

Archiviato un martedì ricco di sorprese, in cui Real e City sono caduti rispettivamente contro Milan e Sporting, la Champions League offre agli amanti di questo sport un altro roster di sfide attesissime. L'Inter di Simone Inzaghi ci terrà ad arrivare alla sfida di cartello contro il Napoli nelle migliori condizioni possibili, ma sulla sua strada troverà un Arsenal sempre difficile da affrontare. Affascinante anche la sfida tra Stoccarda e Atalanta, con gli uomini di Gasperini che vivono un momento di forma stratosferico, ma non devono abbassare la guardia perché i tedeschi sono un avversario temibile. Queste due sfide andranno in scena alle 21, così come il big match tra PSG e Atletico Madrid. Ecco il programma completo di oggi:

Club Brugge - Aston Villa 18,45

Shaktar - Young Boys 18,45

Bayern - Benfica 21,00

Feyenord - Salisburgo 21,00

Inter - Arsenal 21,00

PSG - Atl. Madrid 21,00

Sparta Praga - Brest 21,00

Stella Rossa - Barcellona 21,00

Stoccarda - Atalanta 21,00