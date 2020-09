Champions League, in Italia potrebbe essere trasmessa da Amazon

Dopo anni la Lazio è tornata in Champions League e le partite potranno essere seguite su Sky, emittente che detiene i diritti in Italia per questa stagione. Sicuramente anche quest'anno i biancocelesti lotteranno per entrare nelle prime quattro posizioni e giocare nuovamente la più importante competizione europea. In quel caso, le partite dove si vedranno? In questi giorni si sta discutendo la vendita dei diritti Tv del torneo per il triennio 2021-2024 e, oltre alle solite Sky (in vantaggio rispetto alle altre), Mediaset, Rai e DAZN, anche TIM, Eurosport e Amazon sono interessate. Come riporta Milano Finanza, l'Ott americano possiede già i diritti per alcuni match di Premier League e Bundesliga e vorrebbe sbarcare anche in Italia dalla porta principale, non dimenticando anche la gara per i diritti del campionato nostrano.