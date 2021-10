Champions League | La Juve passa di "corto muso", la Dea si fa rimontare

La Champions League regala emozioni, seppur contrastanti, alle italiane. Dopo le gioie e i dolori vissute a Milano ieri sera, sponda sia nerazzurra che rossonera, questa sera è stato il turno di Atalanta e Juventus. La Dea è passata dal paradiso all'inferno a Old Trafford, casa del Manchester United: i bergamaschi hanno chiuso il primo tempo avanti 0-2 (Pasalic e Demiral in rete), per poi farsi rimontare 3-2 nel secondo. Allegri ha confermato la sua filosofia del "corto muso" con la vittoria per 0-1 a San Pietroburgo contro lo Zenit. Il gol all'86' di Kulusevski.

LE CLASSIFICHE - La Juventus comanda il gruppo H a punteggio pieno, inseguita dal Chelsea a -3. L'Atalanta si giocherà le sue carte settimana prossima al Gewiss Stadium: i Red Devils, avversari nella prossima giornata, sono a due punti di distanza; Villareal e Young Boys sono alle calcagna.