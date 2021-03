Champions League, la UEFA prende tempo sulla riforma: decisione rinviata

Dal 2024 la Champions League dovrebbe cambiare pelle. Dovrebbe perché ancora nulla è stato deciso, sebbene la riforma sia ormai in fase avanzata. Secondo The Athletic, la UEFA si sarebbe presa fino al 19 aprile per deliberare la decisione finale sulle modifiche da applicare alla massima competizione europea. La discussione del Comitato Esecutivo ha dato esiti positivi per le nuove modifiche, nonostante rimanga qualche dubbio in merito all'assegnazione degli slot per la fase a gironi: le nuove regole permetterebbero alle squadre "abitué" della Champions, di qualificarsi ugualmente nonostante la posizione in classifica durante la stagione. C'è anche la questione con l'ECA da risolvere. I club vorrebbero più voce in capitolo riguardo la vendita dei diritti Tv. Per risolvere tutte queste questioni, la UEFA ha preferito rimandare e concedersi del tempo per pensare.