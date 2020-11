Champions League, le altre del girone: lo Zenit vince e balza in testa in campionato

In attesa della Lazio che scenderà in campo contro il Torino alle 15:00, diamo uno sguardo alla prossima avversaria dei biancocelesti in Champions League. Lo Zenit, che la squadra di Inzaghi affronterà mercoledì alle 18:55, è uscito vittorioso dalla trasferta contro il Khimki. Con lo 0-2 siglato da Mostovoy e Yerokhin, gli ospiti sono balzati momentaneamente in testa alla classifica a pari punti con lo Spartak Mosca. Alle 14:30 in campo anche il CSKA Mosca che, con una vittoria, si riprenderebbe la vetta del campionato. Mercoledì sarà la Lazio a volare in Russia per la terza sfida del girone di Champions League, dove la squadra di Semak è ancora ferma a 0 punti.