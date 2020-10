Champions League, Marca: "La Lazio la più qualitativa del gruppo F"

Bentornata Champions League. Riecco la musica più bella, l'Olimpico torna a veder giocare la Lazio nella massima competizione europea per club. Debutto interno contro il Borussia Dortmund, primo atto del gruppo F, quello in cui è inserita la squadra di Simone Inzaghi. Girone completato da Zenit e Club Bruges che si sfideranno alle 18.55 a San Pietroburgo. Il quotidiano spagnolo Marca, intanto, ha pubblicato uno speciale che analizza nel dettagli gli otto gironi di Champions. Un'analisi squadra per squadra con pregi e difetti di ogni team. Secondo il prestigioso quotidiano madrileno, nel gruppo F, è la Lazio la compagine più importante nel girone, quella con più qualità a disposizione. 11 stelle su 15 a disposizione: 3 alla difesa, reparto considerato il meno performante dei biancocelesti, quattro invece a centrocampo e attacco. Meglio del Borussia Dortmund che si ferma a 10 stelle (3 per difesa e centrocampo e quattro per l'attacco), più dello Zenit con nove stelle (tre per reparto) e decisamente meglio del Bruges fermo a 7 stelle (due per attacco e difesa, tre per il centrocampo).

GIUDIZI - Secondo Marca: "La Lazio ha fatto molto bene e ha sorpreso molti nella passata stagione, grazie ai gol della Scarpa d'oro Immobile e di un ottimo lavoro di Simone Inzaghi. Forse sono andati addrittura oltre le loro possibilità, ma è una squadra che gioca un bel calcio e ha lavorato molto bene. Ha ingaggiato Reina come secondo portiere e gli spagnoli Luis Alberto e Patric tendono a essere considerati titolari". La stella della squadra, per Marca, è senza dubbio Immobile: "Scarpa d'oro con 36 reti, qualcosa di straordinario in Serie A. Giocatore molto bravo in area di rigore, ma anche molto mobile". Su Simone Inzaghi il giudizio è più cauto: "Tecnico ancora di basso profilo, ma con ampi margini di miglioramento. Allena con abilità la Lazio dal 2016, eccezionale la stagione 2019-2020". Poi si analizzano pregi e difetti della Lazio. Top sono, secondo Marca, qualità offensiva e mezzali: "Ha tanta qualità offensiva questa Lazio, le due mezzali (Milinkovic e Luis Alberto) sono fantastiche e attaccanti con caratteristiche diverse e complementari". I difetti, invece, vanno ricercati altrove: "Ha iniziato male la stagione e nell'ultima parte di quella passata è crollata. Forse corta in alcuni reparti".