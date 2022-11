Champions League, Napoli e Inter ko: Conte rimonta e si qualifica

TUTTOmercatoWEB.com

Si chiude l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League per i gruppi A, B, C e D. Primo ko stagionale per il Napoli che cade 2-0 nel finale ad Anfield sotto i colpi del Liverpool che finalizza due palle inattive con Salah e Nunez. Perde anche l'Inter in trasferta con il Bayern Monaco. Stesso risultato dei partenopei, a segno Pavard e Choupo-Moting. Bene il Barcellona che si deve accontentare però dell'Europa League. Conte vince in rimonta a Marsiglia e porta il Tottenham agli ottavi da primo. Subito dietro il Francoforte che vince a Lisbona con lo Sporting. Vittoria anche per l'Ajax che blinda il terzo posto contro il Rangers. Di seguito i risultati della serata.

18.45 Porto - Atletico Madrid 2-1

18.45 Leverkusen - Bruges 0-0

21.00 Liverpool - Napoli 2-0

21.00 Bayern Monaco - Inter 2-0

21.00 Marsiglia - Tottenham 1-2

21.00 Viktoria Plzen - Barcellona 2-4

21.00 Rangers - Ajax 1-3

21.00 Sporting - Eintracht 1-2