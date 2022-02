Champions League, via agli ottavi di finale: big match a Parigi

E' tornata la competizione più importante e ambita d'Europa, è tornata la Champions League. Questa sera partono gli ottavi di finale con due match in programma. Al Parco dei Principi di Parigi va in scena la super sfida tra Paris Saint Germain e Real Madrid. Il ritorno di Ancelotti, Mbappé contro Benzema, Messi contro i suoi rivali storici, Sergio Ramos contro il suo storico passato. Una gara da vivere tutta d'un fiato. L'altro ottavo vede impegnato Guardiola e il suo Manchester City che volano in Portogallo per far visita allo Sporting Lisbona.

IL PROGRAMMA DI OGGI

21.00 PSG-Real Madrid – Canale 5, Sky Sport Uno e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21.00 Sporting Lisbona - Manchester City – Sky Sport Football e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go