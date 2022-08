Chelsea, niente Everton per Emerson Palmieri: la scelta di Tuchel

TUTTOmercatoWEB.com

Emerson Palmieri è uno dei calciatori che da settimane ruota in orbita biancoceleste. L'azzurro piace e non poco a Maurizio Sarri che vorrebbe portarlo nella Capitale anche se prima serve l'uscita di Hysaj. Intanto il giocatore è in uscita dal Chelsea e a confermarlo ci sono le scelte del tecnico Tuchel in occasione dell'esordio dei Blues in Premier contro l'Everton. Emerson Palmieri non rientra infatti nella formazione titolare, un indizio ulteriore di una sua possibile partenza? Le prossime settimane potranno essere importanti in questo senso.