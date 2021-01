Chi è l’Osservatore di Calcio, una professione da scoprire

Lo scout di calcio per squadre e/o organizzazioni sportive ha il compito di identificare e valutare i talenti. Guarda gli atleti esibirsi negli stadi dei club e, in molti casi, a livello professionale per trovare giocatori di talento con un potenziale o che corrispondono allo stile di gioco che la sua squadra sta cercando.

Lo scout di calcio ha esperienza come giocatore o allenatore dilettante o professionista. L'esperienza di giocare o allenare uno sport può aiutare a valutare il livello di abilità di un atleta per prevederne il potenziale.

Tiene un occhio attento ai dettagli riguardanti tattica e tecnica quando osserva le prestazioni dei giocatori.

Un osservatore calcio su CambioSquadra.it può agevolmente consultare i giovani talenti in cerca di squadra. Il portale offre infatti la possibilità agli osservatori di scovare talenti e al contempo ai giovani che vogliono fare del calcio la loro professione, di mettersi alla prova sotto la rigida valutazione del talent scout.

L’Osservatore di calcio ha eccellenti capacità comunicative e interpersonali facendo rete online e di persona.

Deve anche essere in grado di sviluppare capacità interpersonali perché deve imparare a interagire con i giocatori, il loro entourage e gli allenatori. Per interagire con i giocatori e le loro famiglie, lo scout deve possedere oltre alle conoscenze sportive, la padronanza delle tecniche commerciali. Gli scout possono anche comunicare con gli allenatori per determinare l'idoneità di un giocatore. Pertanto, l'esperienza dell'interazione con altri giocatori e allenatori aiuterà gli scout a soddisfare le esigenze dei candidati durante il reclutamento.

I doveri comuni degli Osservatori di Calcio

“Per esercitare la professione di scout calcistico, una certificazione ufficiale consente di acquisire una vera cultura tattica, una padronanza degli indicatori di prestazione fisica e una pratica della professione di scout.”

Tra i principali doveri degli Osservatori di Calcio rientrano sicuramente quelli di:

- Parlare con gli allenatori per individuare i giocatori promettenti

- Analizzare le sequenze di gioco

- Studiare le statistiche per determinare i potenziali attori

- Organizzare incontri con le parti interessate per discutere i loro progetti

- Monitoraggio delle fonti di informazione.

La maggior parte degli scout entra in campo come talent scout part-time. Lo scout di calcio può esistere a tutti i livelli di gioco, ma di solito si trova a livello amatoriale e professionale. Gli scout possono lavorare come imprenditori indipendenti, per un club o per un'agenzia. L’Osservatore di calcio interagisce con gli allenatori, i giocatori ed i loro genitori e prepara rapporti che mostrano il talento di un giocatore. Possono acquisire sempre più esperienza ed eventualmente fare scouting per squadre professionistiche.Gli scout intraprendenti possono avviare la propria attività o diventare agenti che rappresentano gli interessi commerciali di potenziali clienti. Molti scout occupano anche posizioni di leadership all'interno dei loro team.

Gli Osservatori di calcio ai tempi del Covid-19

Il calcio è tornato in gran parte in varie forme in tutto il mondo, ma la pandemia COVID-19 continua a interrompere il normale funzionamento dello sport. Gli Osservatori di Calcio in particolare sono stati estremamente colpiti poiché sono abituati ad andare alle partite per guardare i giocatori e, mentre le partite dal vivo sono tornate, lo scouting è tutt'altro che tornato alla normalità.

Sebbene alcuni club abbiano ripreso a inviare i loro scout alle partite intorno ad agosto / settembre, poiché le restrizioni di viaggio sono state allentate e l'accesso è stato consentito per scopi di scouting questo in gran parte è stato fermato di nuovo. La pandemia ha provocato molte cancellazioni e modifiche dell'ultimo minuto, lasciando alcuni scout bloccati nei loro hotel per diverse notti.