Chiambretti: "Lazio? Se ne parla poco, ma è sempre in alto"

Un'apertura di programma tutta in stile Lazio ieri sera a Tiki Taka. Lo studio di Cologno, infatti, è stato tramutato nello stadio Olimpico con i led caratteristici della trasmissione che trasmettevano le immagini delle gradinate biancocelesti. Al centro dello studio Riccardo Celletti, speaker ufficiale del club, che ha annunciato gli ospiti come quando legge le formazioni prima del calcio d'inizio. Celletti ha raccontato di essere cresciuto in una famiglia romanista e di essere laziale grazie al nonno. Lo speaker spera di leggere presto le formazioni in uno stadio gremito, cosa finora che il covid ha impedito. Piero Chiambretti, conduttore del programma di Italia 1, si è complimentato con lui e ha ringraziato anche la società, che lo ha omaggiato con una maglia con il numero dieci: "Questo era il numero di Ruben Sosa, ma tu non eri nato (ride, ndr). Della Lazio si parla sempre troppo poco, ma sta sempre lì in alto".

