Chiesa: "Immobile è stato fondamentale, metà del mio gol è suo"

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, SARRI: "LAZZARI TERZINO? UNO CON LA SUA GAMBA PUÒ FARE TUTTO" Nell'intervista rilasciata a Sportitalia, il nuovo tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato del sua nuova esperienza. A cominciare dalla duttilità di Lazzari: "Se può fare il terzino? Uno con la gamba che ha lui può fare qualsiasi cosa, me... WEBTV LAZIO, MILINKOVIC IN SARDEGNA E MARUSIC IN MONTENEGRO: LE LORO "LADIES" INCANTANO! - FOTOGALLERY Ultimi giorni di vacanza per i giocatori della Lazio, che a inizio luglio si raduneranno a Formello per poi partire alla volta di Auronzo di Cadore. Sergej Milinkovic, dopo esser tornato in Serbia, si sta godendo qualche ora in relax nella splendida cornice della Sardegna in... VOCI DI MERCATO UDINESE, CERCASI GIOCATORI DI ESPERIENZA: INTERESSE PER LULIC E PAROLO Marco Parolo e Senad Lulic, due senatori che hanno consluso la loro lunga esperienza in biancoceleste. Il primo ha indossato con onore e professionalità l'aquila sul petto per 13 lunghi anni, il secondo ha scritto per sempre il suo nome nella storia segnando...