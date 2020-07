Cinquini: “Lazio partita male, il sogno sta sfumando”

Dopo la sosta forzata, la Lazio é tornata in campo per provare a dare battaglia alla Juventus. Non tutto, però, é andato come previsto. Ne ha parlato ai microfoni di TMW l'ex ds biancoceleste Cinquini: "E' ripartita male, stava facendo un campionato strepitoso e aveva grandi chance per lo scudetto. Poi ha avuto un rendimento inferiore ed è incappata nelle sconfitte con l'Atalanta e Lecce. Ora il sogno sta sfumando".