Ciro, paese che vai... festa che trovi: accoglienza speciale per Immobile a Positano - FT

Non accennano a terminare i festeggiamenti per Ciro Immobile. L'attaccante, al termine di un campionato che l'ha visto capocannoniere della Serie A e vincitore della Scarpa d'Oro, si sta godendo qualche giorno di relax con alla famiglia al completo. L'attaccante della Lazio, che ha ammirato gli splendidi panorami della Costiera Amalfitana, è approdato a Positano. A cena in un noto ristorante del luogo, il bomber di Torre Annunziata ha ricevuto un'accoglienza davvero speciale: lo staff del locale ha preparato per il "cecchino biancoceleste" una torta dorata. In cima, ovviamente, la Scarpa d'Oro, conquistata alla fine di un duello con Lewandowski. A rendere nota la sorpresa organizzata per Immobile, suo cognato Luca, su Instagram.

