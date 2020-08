Europa League, l’Inter stende il Getafe e vola ai quarti. Avanti anche lo United

Nei due posticipi del mercoledì di Europa League si qualificano Inter e Manchester United che ottengono il pass per i quarti di finale della competizione. I nerazzurri superano 2-0 in gara secca il Getafe grazie alle reti di Lukaku ed Eriksen. Sul risultato di 1-0 gli spagnoli sbagliano un calcio di rigore con Jorge Molina che calcia fuori. I ragazzi di Conte dovranno affrontare la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers che si disputerà domani. Il Manchester United, forte del 5-0 dell’andata, vince in rimonta 2-1 sul Lask Linz all’Old Trafford. Lingard e Martial ribaltano il gol ad inizio ripresa di Wiesinger. Red Devils che affronteranno di danesi del Copenhagen ai quarti di finale.

