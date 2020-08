Play off Serie B, Frosinone corsaro a Cittadella: Nesta passa il turno

Continua il sogno del Frosinone di tornare in Serie A. I ciociari superano il Cittadella allo Stadio Tombolato. Dopo 120 minuti, il match termina 2-3 con la doppietta di Diaw per i padroni di casa e le reti di Salvi, Dionisi e Ciano per il Frosinone. Alessandro Nesta va avanti nella fase finale della competizione all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare e nel prossimo turno affronterà il Pordenone. In caso di pareggio sarebbe passato il Cittadella in virtù del miglior piazzamento in classifica.

