Clamoroso De Bruyne: "Arabia Saudita? Cifre incredibili! Sono pronto a..."

© foto di Imago/Image Sport

Kevin De Bruyne in Arabia Saudita? Un giorno molto probabilmente. Questo è ciò che emerge dall'intervista rilasciata dal centrocampista del Manchester City ai microfoni di hln.be. Il trequartista belga ha spiegato il valore che dà alle cifre offerte dai club sauditi e l'importanza che assumono per costruire un ricco futuro per sé, la sua famiglia e per le generazioni che verranno. Senza nascondersi dietro falsi moralismi, il talento del Belgio ha rivelato:

"Per Michèle (la sua compagna, ndr), un'avventura esotica non rappresenta un problema. Sono anche discussioni che abbiamo sempre più spesso in famiglia. Ho solo un altro anno contratto, quindi devo pensare a cosa potrebbe succedere in futuro. Mio figlio maggiore adesso ha otto anni e non conosce altro che l'Inghilterra. Mi chiede per quanto tempo giocherò al City, dovremo gestire la situazione in un certo modo. Arabia Saudita? Alla mia età bisogna essere aperti a tutto, parliamo di cifre incredibili per quella che potrebbe essere la conclusione della mia carriera. Per guadagnare così tanto ho dovuto giocare 15 anni di calcio e forse non arriverò nemmeno a quella cifra".