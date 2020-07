CLASSIFICA - Atalanta terza, ok Roma e Sassuolo. Salvezza, respira il Toro - FOTO

Atalanta terza, in attesa dell'Inter. È questo il verdetto più sostanzioso in alta classifica al termine dell'inframezzo della 31a giornata di Serie A. La squadra di Gasperini batte la Sampdoria nel secondo tempo grazie ai gol di Toloi e Muriel e ora occupa il terzo gradino in attesa dei nerazzurri di Conte impegnati domani a Verona. Dopo tre sconfitte consecutive, torna a vincere la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi battono il Parma in rimonta al termine di una sfida combattuta: vantaggio ospite con il rigore trasformato da Kucka, poi sale in cattedra Mkhitaryan, che prima segna, poi serve l'assist per il bolide di Veretout. Nel pomeriggio ok anche il Napoli con qualche difficoltà, 2-1 al Genoa grazie al gol vittoria di Lozano. Nella lotta salvezza può respirare il Torino: 3-1 in rimonta al Brescia e di nuovo a +7 dalla zona calda. Vince il Sassuolo (2-1), prossimo avversario della Lazio, con il Bologna di Mihajlovic. 0-0 tra Fiorentina e Cagliari.