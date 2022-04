CLASSIFICA - Lazio, Immobile riacciuffa il Toro: un punto che smuove poco

Un colpo di testa di Immobile nei minuti di recupero regala alla Lazio un punto contro il Torino. All'Olimpico la sblocca Pellegri nel secondo tempo. Poi il solito Ciro sistema le cose. La Lazio rimane al sesto posto in classifica, a quota 56 punti, a pari merito con la Fiorentina, che deve recuperare il match con l'Udinese, e a -1 della Roma che lunedì sarà impegnata sul campo del Napoli. A Pasquetta in campo anche l'Atalanta che, in casa contro il Verona, ha l'occasione di accorciare a -2 sui biancocelesti. La situazione rimane più o meno la stessa. Tante squadre nel giro di pochi punti che si daranno battaglia da qui alla fine per un posto in Europa.

LA CLASSIFICA

Milan 71

Inter* 69

Napoli* 66

Juventus 63

Roma* 57

Lazio 56

Fiorentina* 56

Atalanta** 51

* una partita in meno