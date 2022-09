CLASSIFICA - Lazio in zona Europa: staccate Juventus e Inter

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio firma un poker vincente contro la Cremonese e si regala tre punti preziosi. I biancocelesti in questa 7° giornata di Serie A trovano la vittoria con una doppietta di Immobile, il tris firmato da Milinkovic e poi il gol di Pedro grazie ad una prodezza di Luis Alberto. La Lazio così, trova al momento la quinta posizione in classifica a quota 14 punti con l’Udinese in vetta e il Napoli al secondo posto. In attesa di Milan - Napoli e Roma- Atalanta, i ragazzi di Spalletti e quelli di Gasperini e Pioli hanno nel loro bottino gli stessi punti della Lazio. Dunque, per ora la Lazio stacca i giallorossi, la Juventus e l’Inter dopo il ko odierno con il Monza e l’Udinese. L’obiettivo di Sarri è dar seguito a questo risultato. Di seguito la classifica completa:

1 Udinese: 16 punti

2 Napoli: 14 punti

3 Atalanta: 14 punti

4 Milan: 14 punti

5 Lazio: 14 punti

6 Roma: 13 punti

7 Inter: 12 punti

8 Juventus: 10 punti

9 Torino: 10 punti

10 Fiorentina: 9 punti

11 Sassuolo: 9 punti

12 Spezia: 8 punti

13 Salernitana: 7 punti

14 Empoli: 7 punti

15 Lecce: 6 punti

16 Bologna: 6 punti

17 Verona: 5 punti

18 Monza: 4 punti

19 Cremonese: 2 punti

20 Sampdoria: 2 punti