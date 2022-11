CLASSIFICA - Lazio, la Juve vince e ti sorpassa: biancocelesti sempre in zona Champions

Una serata storta per la Lazio che esce sconfitta 3-0 dall'Allianz Stadium sotto i colpi della Juventus. La doppietta di Kean e la rete nel finale di Milik condannano la squadra di Maurizio Sarri alla sconfitta. Biancocelesti che restano dunque a quota 30 punti in classica scivolando al quarto posto, sempre in zona Champions. Juve terza a +1, Milan secondo a +3, Napoli in testa a tutti con 41 punti. A pari punti con Milinkovic e compagni c'è l'Inter, subito sotto a -3 la coppia composta da Atalanta e Roma.