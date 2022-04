CLASSIFICA - Lazio, poker col Genoa e tris Immobile: ecco il sorpasso sulla Roma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio archivia la brutta sconfitta contro la Roma nel derby della Capitale vincendo contro il Sassuolo e, oggi, in trasferta contro il Genoa. Il gol del vantaggio arriva alla mezz'ora da Adam Marusic, che mette a segno il suo primo centro in stagione. A una manciata di secondi dal duplice fischio di Manganiello arriva la rete di Immobile. La ripresa conferma il trend del primo tempo: al 63' la doppietta di Ciro, che supera lo storico Boniperti nella classifica dei marcatori all-time di Serie A. La squadra di Blessin tenta di riprendere la gara al 68', sfruttando l'autogol di Patric, ma al 76' arriva il definitivo 4-1. Con i tre punti conquistati questo pomeriggio, i biancocelesti raggiungono quota 55 e superano, almeno momentaneamente la Roma in classifica (54), impegnata tra qualche ora contro la Salernitana. Il quarto posto, occupato dalla Juventus, è distante sette punti. L'Atalanta, che giocherà al Mapei Stadium alle 15, rimane a 51 punti, con una gara ancora da recuperare.

