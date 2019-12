Classifica Serie A: la Lazio vede la vetta, primato a meno tre!

Vola l'aquila, la vetta è a tre passi! La Lazio espugna la Sardegna Arena in rimonta e al fotofinish. Non basta un Cagliari grintoso e velenoso sin dai primi minuti: la squadra di Inzaghi si lascia alle spalle un primo tempo sottotono per risorgere nel finale con le zampate di Luis Alberto e del solito Caicedo sempre più decisivo. Quota 36 in classifica, -3 dalla coppia di capoliste Inter e Juventus. Piedi per terra è il diktat della società, ma con questa Lazio sognare non costa davvero nulla. Domenica 22 dicembre la Supercoppa contro la Juventus. Il turno contro l'Hellas Verona verrà recuperato il prossimo 5 febbraio.