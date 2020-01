CLASSIFICA - Serie A, Lazio sempre più sù: una notte a pochi passi dalla vetta

SERIE A - Undicesima vittoria per la Lazio di Inzaghi che con la cinquina alla Sampdoria continua a far sorridere la propria classifica. Una notte ancora più in alto per i biancocelesti, accorcio in graduatoria a -1 sull'Inter e a tre lunghezze dalla Juventus; il tutto considerando la gara in meno da giocare a febbraio con il Verona. Lazio dunque a quota 45 punti, dieci in più su Roma e Atalanta al momento quarte in coabitazione. In attesa della domenica di campionato che vedrà in campo le prime due della classe, così come le pretendenti alla Champions (tranne l'Atalanta impegnata lunedì con la Spal), la Lazio si gode un altro weekend lassù.