Clizia Fornasier: "Io al Bentegodi per Verona - Lazio. Che amarezza perdere al 93'..."

Modella, attrice e scrittrice. Clizia Fornasier, in un'intervista ai microfoni di TuttoGossipNews, ha ripercorso la sua vita. Carriera iniziata con il titolo di 'Miss Modella Domani', e arricchita da un progetto sulla violenza contro le donne, "Scrivo per un'amica". Domenica scorsa, poi, è tornata a 'Quelli che il calcio', programma in onda su Rai 2 di cui è stata in passato ospite fissa. Direttamente dal Bentegodi si è goduta la gara tra Hellas Verona, di cui è tifosa, e Lazio: "È stata una partita molto equilibrata, fino a un certo punto non è stata memorabile. Perdere in questo modo mi ha abbattuto moltissimo, però è tipico della Lazio segnare durante il recupero. Non è stata una gara eccitantissima, perché è stata equilibrata, c'è stato anche molto fair play. Io sono sempre col patema d'animo quando vedo le partite dal vivo. Se c'è uno schermo, preferisco guardarle lì anche se sono allo stadio. Mi immedesimo troppo, non riesco a concentrarmi sul gioco in sé ma sono partecipe emotivamente".

Clizia ha parlato anche di Ciro Immobile e dell'amicizia che la lega alla moglie, Jessica Melena...

