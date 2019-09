Cluj - Lazio, comunicazione importante sulla vendita dei tagliandi: la nota

La Lazio, tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale della società, ha dichiarato che la consegna dei tagliandi per Cluj - Lazio subirà dei ritardi. Ecco il comunicato: "La S.S. Lazio comunica che per problemi di spedizione dalla Romania, è stata posticipata la consegna dei tagliandi nel punto vendita di Via G. Calderini 66/C alle ore 16:00 di lunedi 16 settembre. Le altre informazioni rimangono invariate". La partita inaugurale del girone di Europa League si giocherà giovedì 19 settembre alle ore 18:55 in Romania.

PER CONOSCERE TUTTE LE INFO SU PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI BIGLIETTI DI CLUJ - LAZIO, OLTRE CHE SU TRASPORTI E CITTA', CLICCA QUI.