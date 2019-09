Cluj - Lazio, tutte le info su biglietti, trasporti e città: il comunicato

Cluj - Lazio aprirà l'Europa League 2019/20 dei biancocelesti. La squadra di Inzaghi è attesa dalla trasferta in Romania, mentre l'altra partita del gruppo E vedrà il Celtic andare in casa del Rennes. Per i tifosi laziali che vorranno affrontare il viaggio e seguire la partita allo stadio, la società ha diramato un comunicato con tutte le info da sapere su biglietti, trasporti e città:

La S.S. Lazio comunica che da venerdi 13 settembre verranno messi in vendita i tagliandi per la trasferta della gara di Uefa Europa League Cluj -Lazio di giovedì 19 settembre.

Queste le modalità della vendita:

DALLE 16:00 DI VENERDI 13 SETTEMBRE FINO ALLE 23:00 DI MARTEDI 17 SETTEMBRE:

- Solo presso i punti vendita listicket gruppo Ticketone ricevitorie e punti plus (sono indicati sul sito sslazio.it ndr):

La ricevitoria rilascerà un voucher personalizzato con il quale si potrà ritirare il biglietto di ingresso stadio presso il Lazio Style 1900 di Via Guglielmo Calderini, 66/C.

Non c'è nessuna limitazione alla vendita.

Per ritirare il biglietto di ingresso stadio presso il lazio style al momento dell'acquisto, oltre al voucher acquistato in ricevitoria, sarà necessario presentare in visione il proprio documento di identità in originale.

Inoltre, ai soli fini di sicurezza e per poter garantire e tutelare il fruitore del titolo di accesso allo stadio Dr. Constantin Radulescu di Cluj, vi chiediamo la collaborazione nel comunicare al punto vendita alcune informazioni inerenti il viaggio in Romania.

Questi i biglietti riservati ai tifosi biancocelesti:

- Settore Ospiti - Prezzo: € 20,00 + 4,00 € per commissioni listicket per un totale di 24,00 €

Il Lazio Style 1900 abilitato al ritiro dei biglietti ingresso stadio, a partire dalle ore 10:00 di sabato 14 ottobre:

- Lazio Style 1900 di Via G. Calderini 66/C

IMPORTANTE COMUNICAZIONE:

La S.S. Lazio informa che in occasione della gara Cluj - Lazio del prossimo 19 settembre 2019, saranno adottate le stesse misure di sicurezza valide in Italia e pertanto i destinatari di DASPO non avranno titolo per accedere allo stadio Velodrome. È fondamentale presentare al ritiro dei tagliandi presso il Lazio Style 1900, lo stesso documento che porterete in trasferta in Romania.

ULTERIORI INFORMAZIONI PER I TIFOSI:

Dall'aeroporto alla città, si possono utilizzare i mezzi pubblici (autobus)

- Bus nr. 5 (la sua prima stazione è in aeroporto l'ultima stazione è presso il Railway Stadion - che è molto vicino allo stadio - non più di 10 minuti a piedi)

- Bus nr. 8 (si può anche prendere questo autobus dall'aeroporto e la sua ultima stazione è nel centro della città - che è vicino allo stadio - non più di 15 minuti a piedi)

Si possono anche usare i taxi dall'aeroporto al centro città, normalmente costa solo andata circa 40 lei (circa 8-9 euro). È importante sapere che in Romania si può pagare solo in RON (moneta locale) o con carta di credito (ma non per i taxi - i taxi possono essere pagati solo in RON). Possono usare anche UBER e Bolt. Un euro è circa 5 lei.

Cluj è una città universitaria molto tranquilla e in centro ci sono diversi locali.

I sostenitori della S.S. Lazio il giorno della gara possono incontrarsi qualche ora prima nel punto di raccolta in PLATA UNIRII in pieno centro.

Possono girare per negozi mangiare e bere in piena tranquillità. Dal punto di raccolta possono recarsi alla stadio a piedi 5 minuti di percorso.

Allo stadio oltre agli oggetti proibiti in Italia saranno sequestrati: accendini, power bank e sigarette elettroniche.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

SPAL - LAZIO, L'ARBITRO DELLA GARA

TORNA ALLA HOMEPAGE