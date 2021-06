Colori regioni, ecco quali passano in zona bianca da lunedì

Come ogni venerdì per le Regioni è tempo di bilanci in attesa che il Ministro Speranza firmi l'ordinanza e permette ad altre regioni di passare in zona bianca. Nella fascia meno restrittiva è prevista l'apertura di tutte le attività oltre che l'abolizione del coprifuoco. Nessuna restrizione neanche per i ristoranti all'aperto. Ecco quindi quali regioni da lunedì 7 giugno raggiungeranno Friuli Venezia-Giulia, Molise e Sardegna.

