Compleanno Lazio, Franco: "12 anni con l'aquila sul petto, un onore" - FOTO

Scegliere il bene sul il male non è semplice e soprattutto scontato. Damiano Franco si è trovato di fronte a questa scelta quando gli è stato chiesto di passare alla Roma dopo anni di militanza biancoceleste. Fortunatamente il giovane difensore ha scelto il bene ed è rimasto a giocare per la Lazio, dove ora si allena con i grandi e spera di poter condividere con loro le gioie che regala il campo. Intanto su Instagram ha fatto gli auguri alla società per i suoi 121 anni: "121 anni... 12 con l’aquila sul petto... un onore per me... TANTI AUGURI LAZIO".