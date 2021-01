Compleanno Lazio, Veron chiama in causa anche Inzaghi - VIDEO

Un modo speciale quello usato dell'ex biancoceleste Veron per fare gli auguri alla Lazio nel giorno dei suoi 121 anni di storia. L'argentino ha scelto infatti un video di un vecchio Lazio - Lecce del 24 ottobre del 1999, la stagione in cui la squadra di Eriksson vinse il secondo scudetto. Il frame pubblicato ha in se una quantità enorme di riferimenti anche al presente: l'assist della Brujita per la rete di Simone Inzaghi e la didascalia: "Un augurone a questa grandissima società per i suoi 121 anni di vita. Grazie per avermi lasciato far parte della tua grande storia. (Mi piacciono più gli assist dei gol), non c'è d che mister Simone Inzaghi".

