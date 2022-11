Conference League, ecco dove seguire la competizione in tv

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si appresta ad affrontare una nuova avventura europea, per la prima volta nella loro storia i biancocelesti disputeranno la Conference League. Nel secondo anno dalla nascita la nuova competizione continentale ospiterà la squadra di Maurizio Sarri che, nel mese di febbraio (CLICCA QUI PER LE DATE) si giocherà l'accesso agli ottavi negli spareggi contro il Cluj. Tutti i tifosi e gli appassionati di calcio potranno seguire la Lazio, ma non solo, nel suo nuovo percorso europeo in streaming tramite la piattaforma di DAZN - accessibile tramite smart Tv o sui dispositivi mobile dall'app dedicata - ma anche per mezzo di Sky Sport, via satellite e in streaming su SkyGo. Alcune partite delle squadre italiane potrebbero essere trasmesse occasionalmente anche in chiaro sul canale Tv8.